[아시아경제 임철영 기자] 서울시 보건환경연구원이 7일 오후 1시 미세먼지 주의보를 발령한 이후 농도가 상승함에 따라 오후 2시 기준 미세먼지 경보를 발령했다. 미세먼지(PM-10) 시간당 평균 농도가 300 ㎍/㎥ 이상이 2시간 지속된 데 따른 것이다.

연구원은 5일 몽골 고비사막에서 발원한 황사가 북서풍을 타고 우리나라로 유입되면서 미세먼지 고농도 현상이 나타난 것으로 판단된다고 밝혔다. 이에 호흡기 또는 심혈관질환 있는 시민과 노약자, 어린이 등은 외출자제를 요청했다. 또한 실외 활동 및 외출 시 보건용 마스크 착용 당부했다.

