신라스테이, 사회공헌 프로젝트 '맛있는 제주 만들기' 올해도 동참

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 호텔신라와 제주 지역사회가 함께 하는 사회공헌 프로젝트 '맛있는 제주만들기'에 2년째 참여, 지역 소상공인 지원을 이어간다고 7일 밝혔다.

신라스테이는 호텔신라의 대표 사회공헌 활동인 '맛있는 제주만들기'를 통해 제주 지역 소상공인을 지원하고, 코로나19로 인해 침체된 지역 경제 활성화에 힘을 보태고자 올해도 5월부터 '스탬프 적립 프로모션'을 진행한다고 말했다.

올해 스탬프 적립 프로모션은 지난해에 비해 업그레이드됐다. 신라스테이 제주 체크인 시 제공되는 스탬프북을 지참하고 제주도 내 '맛있는 제주만들기' 식당을 방문하면 테이블당 무료 음료 1개 및 스탬프 1개를 적립 받을 수 있다. 스탬프를 적립한 고객은 전국 신라스테이에서 적립한 스탬프 개수에 따라 다양한 혜택을 제공 받게 된다.

이번 프로모션은 제주도 내 현재 운영 중인 19개 '맛있는 제주만들기' 식당과 전국 13개 신라스테이가 참여한다. 신라스테이는 적립한 스탬프 개수에 따라 생맥주 2잔(스탬프 1개), 생맥주 무제한 또는 1500㎖ 피처 2회(스탬프 2개), 조식 뷔페 2인(스탬프 3개) 혜택을 제공한다.

'맛있는 제주만들기' 식당에서 스탬프북이 보이도록 인증샷을 촬영한 후, 필수 해시태그와 함께 개인 사회관계망서비스(SNS)에 업로드 하면 매월 추첨을 통해 특별한 경품을 제공하는 '스탬프북 인증샷 이벤트'가 함께 진행된다. 매월 3명의 당첨자를 선정해 신라스테이 시그니처 베어 등 경품을 제공한다. 스탬프북 프로모션 및 인증샷 이벤트는 올 연말까지 진행된다.

한편 '맛있는 제주만들기' 프로젝트는 제주 음식문화 경쟁력을 강화하고 영세자영업자들이 재기 발판을 마련할 수 있도록 지원하는 취지의 사회공헌 프로그램이다. '맛있는 제주만들기' 식당은 2014년 2월 1호점 '신성할망식당' 오픈을 시작으로 24호점 '비양도 식당'까지 문을 열었다.

