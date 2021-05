충남, 수수료 전국 최저 ‘지역형 배달앱’ 출시

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 중개 수수료 1%대의 배달앱을 출시한다. 시중에서 주로 이용되는 민간 배달앱 수수료가 20% 안팎인 점을 고려하면 국내 최저가 수준이다.

7일 도는 관내 15개 시·군, 한국외식업중앙회 충남도지회, 민간업체와 손을 잡고 별도의 광고비, 입점비 없이 1.7%의 주문·결제 수수료로 플랫폼 서비스를 이용할 수 있는 ‘충남형 배달앱’을 출시한다고 밝혔다.

앱 출시에 맞춰 각 시·군은 지역별로 예산과 행정을 지원하고 외식업중앙회 충남도지회는 회원가입 외식업체 3만5887곳을 대상으로 가맹점 일괄 가입을 유도한다.

도는 앱 홍보와 함께 이용자의 가입을 유도할 쿠폰 지원 등 이벤트을 진행할 계획이다. 특히 앱 이용자는 앱과 연계한 시·군별 지역화폐로 할인 혜택도 받을 수 있게 한다.

서비스 운영과 가맹점 관리는 민간업체 샵체인이 맡는다. 샵체인은 서비스 운영 중 발생하는 가맹점·고객·주문 데이터를 도에 제공하고 분석·활용케 하면서 마케팅 정보 수신 동의 고객의 정보를 가맹점에 제공하는 역할을 한다.

앞서 샵체인은 지난달 전문가 4명, 한국외식업중앙회 관계자 4명 등 8명으로 구성된 심사위원회에서 가장 높은 점수를 받아 앱 운영 업체로 선정됐다.

도는 앱 출시가 지역 소상공인의 수수료 절감을 통한 수익 증대효과로 이어질 것을 기대한다.

양승조 충남도지사는 “지난해 9월 기준 국내 배달앱 시장은 2개 앱이 전체 시장의 90%를 차지하는 것으로 조사된다”며 “이 같은 상황에서 지자체가 공공 배달앱을 개발하고 소상공인 지원에 앞장서는 것은 매우 의미 있는 시도”라고 말했다.

그러면서 “도는 한국외식업중앙회가 소유한 외식업체 네트워크를 활용해 가맹점을 확보하고 샵체인의 준비된 기술력과 지자체의 행정지원으로 소상공인, 소비자, 시행업체 모두가 상생하는 배달앱이 활성화 될 수 있게 할 것”이라고 강조했다.

한편 양 도지사는 전날 김홍장 충남시장군수협의회 부회장, 류붕석 외식업중앙회 충남도지회장, 김만걸 샵체인 대표와 ‘충남형 배달앱’ 업무협약을 체결했다.

협약은 코로나19로 비대면 배달 서비스를 선호하는 소비패턴에 대응해 수수료를 파격적으로 낮춘 배달앱을 도입해 소상공인의 경영 안정을 돕고 지역경제를 활성화하는 데 목적을 두고 체결됐다.

