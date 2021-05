부산 청년들의 ‘작당’이 시작된다 … ‘청년작당소’ 공식 출범 문화페스티벌 개최

작당마켓·전시·공연·강연·영화상영·작문·회화·공예체험 등 다양한 콘텐츠

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시(시장 박형준)는 지역 청년문화공간 ‘청년작당소’의 출발을 알리는 2021작당페스티벌 ‘작당시작’을 7일부터 9일까지 사흘간 연다.

청년작당소 개관식은 7일 오후 5시부터 30분간 개최 예정이며, 부산시와 시의회, 중구, BNK부산은행, 부산국제영화제 등 기관과 지역구 시의원, 청년 등 30여명이 참석한다.

축하공연과 공간투어, 축사, 스테인드글라스 작품을 완성하는 개관 퍼포먼스가 진행된다.

청년작당소 시작을 기념하는 페스티벌 ‘작당시작’에서는 ▲JAZZ 등 다양한 장르의 공연 ▲프리마켓(작당마켓) ▲전시 ▲문화예술 창작체험(작당스튜디오) ▲공방 체험(B아뜰리에) ▲상영회(나는 오늘 가장 젊다) ▲기획 프로그램(작당모의) 등 다양한 프로그램과 행사가 열린다.

지역 청년 누구나 참여할 수 있다. 이번 축제는 코로나19 확산방지를 위해 실내프로그램과 공연은 사전 예약을 받아 진행하며 기준인원 입장 제한을 둔다.

올해 2월 청년작당소 개관 이후 ‘ARTISTART’등 4건의 전시행사와 관객영화제, 부산국제단편영화제 등 영화와 관련된 행사를 유치하였고, 청년작당공방, 청년프로그래머 시즌 1 프로그램 등 청년들을 위한 다양한 문화예술 프로그램을 진행하고 있다.

박형준 부산시장은 “청년작당소는 문화예술에 관심이 많은 청년과 청년예술가들이 마음껏 작당하고 창조하는 기회를 제공하고 청년문화예술의 거점 역할을 할 것”이라며 “코로나19로 쌓여가는 일상의 스트레스를 풀고, 마음껏 열정을 발산하길 바란다”고 말했다.

중구 광복동 영화의 거리에 조성된 청년작당소 운영시간은 월요일~토요일 12시~21시이며, 문화예술 활동뿐만 아니라 동아리, 스터디 모임 등 커뮤니티 활동을 원하는 부산시 거주 만18세~39세 청년은 누구나 무료로 시설 이용과 대관이 가능하다.

자세한 사항은 청년작당소 홈페이지나 인스타그램을 참고하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr