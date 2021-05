부·울·경 여권, 지역출신 대권 후보에 김두관 내세우나

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 부·울·경 여권에서 지역 출신 대권 후보 배출에 의견을 모이고 있다.

현재 가장 유력하게 논의되는 후보는 김두관 의원(양산을)이다.

김 의원은 PK에 기반을 둔 지역 프랜차이즈 정치인이다. 이장에서 시작해 남해군수, 경남도지사까지 지내 높은 인지도를 가졌다.

2012년 도지사사퇴와 경선 패배의 후유증으로 입지가 크게 흔들렸지만, 작년 4월 총선에서 문 대통령의 사저가 위치한 양산을에 출마한 후 당선돼 만회 중이다.

기존에 PK 유력 대권주자로 거론되던 김경수 경남도지사는 도지사 재선으로 마음을 굳힌 것으로 알려져 김 의원 외에는 의지를 가진 대권 주자가 없는 상태다. 김 의원은 6월 중 대권 출마 선언을 공식화할 것으로 예상된다.

실제로 김 의원은 지난달 말 김 지사와 독대해 대선과 지방선거에 대한 의견을 나눈 것으로 알려졌다. 이 자리에서 민주당이 PK 대선주자를 내지 못하면 대선 본선에서 정권 재창출에 필요한 득표를 확보하기가 매우 어려울 것이라는 얘기가 나왔다.

또한 지난주 경남도지사를 비롯해 경남의 7곳 기초단체장들과 정책 현안을 논의하는 자리를 가졌는데 이 자리에서도 “대권 주자를 내지 못하면 PK 여권은 사실상 전멸할 것”이라는 공감대가 형성됐다.

익명의 지역 정치인은 “PK 지역에서 민주당은 노무현, 문재인 두 분 대통령에 힘입어 입지를 넓혀왔다. 이번 대선 후보와 선거 결과에 따라 어렵게 마련한 지역 기반이 한꺼번에 무너질 수도 있다”고 우려를 했다.

현재 김 의원은 광폭 행보를 통해 지역 정치권과 접촉하고 있다고 알려졌다. 또한 내주에는 대구에서 기본자산 토론회를 여는 등 영남권에서 입지를 넓히고 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr