글로벌 기관투자자, 韓기업 노린 ESG 주주개입 거세진다

[아시아경제 우수연 기자]글로벌 기관투자자의 한국을 포함한 아시아 기업에 대한 주주 개입이 늘면서 우리 기업들이 선제적인 대응에 나서야한다는 주장이 나왔다. 특히 미국 바이든 정부 출범 이후 ESG 이슈에 대한 글로벌 기관투자자들의 주주 개입 확대가 예상되면서 ESG 이슈 대응 중요성이 높아질 것이란 전망이다.

7일 전국경제인연합회는 글로벌 자산운용사인 블랙록, 뱅가드, SSGA 등의 주주활동 추이를 분석한 '글로벌 자산운용사 주주권 행사 추이' 보고서를 발표했다. 보고서는 글로벌 1위 자산운용사인 블랙록의 아시아 기업(일본 제외) 대상 주주권 행사 건수가 2019년 238건에서 2020년 458건으로 무려 92% 증가했다고 밝혔다. 이는 같은 기간 전체 권역 기업을 대상으로 한 주주권행사 증가율 48.4%와 비교하면 현저히 높은 수치다.

그중에서도 주주권행사·주주제안 표결 등 한국기업에 가장 적극적인 주주개입을 시행한 운용사는 블랙록이었다. 블랙록의 한국기업 주주제안 표결 참여도 2019년 12개사에서 지난해에는 27개사로 두배 넘게 늘었다.

블랙록이 한국 기업 주주권 행사에 참여한 사례는 2018년 엘리엇의 현대차 지배구조개선안에 대한 반대, 2020년 한전의 베트남 해외석탄발전소 투자 관련 서한 발송, LG화학 인도공장 가스 누출 사건에 대한 개선 요구 등이다.

한편, 글로벌 운용사 3사 모두 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 이슈에 대한 주주 개입 사례가 늘어나고 있으며 이같은 적극적인 개입 추세는 지속될 전망이다. 블랙록이 ESG 이슈 주주제안 표결에 참여한 건수는 2019년 953건에서 2020년 1087건으로 14% 증가했으며, 같은 기간 아시아 지역은 200건에서 264건으로 32% 증가해 평균 대비 높은 증가율을 나타냈다.

뱅가드 역시 아시아지역 ESG 주주제안 표결참여건수 증가율이 14%로 다른 지역 대비 높게 나타났으며, SSGA는 기후변화 관련 주주활동이 150% 이상의 증가율을 보였다. 김봉만 전경련 국제 협력실장은 "상대적으로 아시아지역 ESG 이슈에 대한 글로벌 운용사들의 주주개입 강도가 더욱 세지고 있다"며 "최근 기후정상회담을 기점으로 미국의 글로벌 탄소중립 드라이브는 더욱 거세질 것"이라고 말했다.

이어 "블랙록 출신 인사들이 요직을 차지한 이상 바이든 행정부와 블랙록의 공세적인 ESG 드라이브가 예상된다"며 "우리 기업들도 면밀한 동향 파악과 함께 선제적인 ESG 이슈 관리가 더욱 중요해진 시점"이라고 덧붙였다.

