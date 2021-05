울진군, 부부의날에 '허그 Hug'(안아주기) 사진 콘테스트

25명에게 시상금 … 대상 50만원

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군(군수 전찬걸)은 오는 21일 부부의 날을 앞두고 7일부터 14일까지 'HUG(안아주기) 사진 콘테스트'를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 콘테스트는 지난해에 이어 두 번째다. 가정의 달인 5월에 둘(2)이 만나 하나(1)되는 의미의 '부부의 날'을 기념하기 위해 행사다.

희망자는 울진군 홈페이지에서 참가신청서(서식)를 내려받은 뒤 사진 파일과 함께 담당자의 전자 우편으로 제출하면 된다. 울진군에 주민등록 돼 있는 부부는 누구나 참여 가능하다.

출품작은 울진군 인구정책위원회 및 사진작가 협회의 심사를 통해 선정된다. 대상 1점 50만원, 최우수상 2점 각 30만원, 우수상 2점 각20만원, 장려상 20점 각10만원 등 총25명에게 시상금이 수여된다.

전찬걸 울진군수는 "5월 가정의 달을 맞이해서 부부의 사랑과 가족의 소중함을 깨닫게 되는 뜻깊은 기회가 되기를 바란다"며 " 지속적으로 행사를 추진해 가족 친화적인 지역사회 분위기를 조성해 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr