안 꺼내느니만 못하게 된 '靑 인사쇄신 카드'

野, 임혜숙·박준영·노형욱 장관 후보자 부적격…국회 선택 기다리는 靑, 정치리스크 부담

[아시아경제 류정민 기자] 4·7 재·보궐선거 패배 후 쇄신을 표방하며 단행한 개각이 청와대를 옥죄는 정치 리스크로 떠올랐다. 청와대는 야당의 반대가 심한 3개 부처 장관 후보자 거취 문제에 대해 ‘별도의 견해를 정하지 않았다’면서 국회 상황을 예의주시하고 있다.

6일 국무총리 후보자 인사청문회 이후 검찰총장 청문회도 앞둔 청와대 입장에선 야당의 반대를 마냥 무시하고 임명을 강행하기엔 부담이 너무 크다. 하지만 내정 철회나 자진사퇴 유도 카드 역시 인사 실패를 자인하는 것이라 진퇴양난에 빠진 형국이다.

야당은 5명 후보자 중 임혜숙 과학기술정보통신부, 박준영 해양수산부, 노형욱 국토교통부 장관 후보자 등을 사실상 ‘부적격’ 인사로 설정해 놓은 상태다. 이 때문에 후보자 전원이 별 잡음 없이 임명 절차를 밟게 될 가능성은 제로에 가깝다. 최소 1명 이상은 낙마로 이어질 수 있는 상황이다.

청와대는 지난달 16일 개각을 단행할 때 선거 민심을 고려한 선택이라는 점을 분명히 했다. 유영민 대통령 비서실장은 개각 배경과 관련해 "국민들의 정부에 대한 요구를 겸허히 수용하고 심기일전하고자 한다"고 말했다.

장관 교체를 통해 국정 동력을 확보하고자 했다는 의미다. 관료 출신들을 중용해 장관으로 전진 배치시킨 것도 정책의 연속성과 안정적 관리에 초점을 맞춘 선택이다. 하지만 인사청문회 과정에서 부동산, 위장전입, 논문표절 의혹 등이 불거지면서 애초 구상과는 다른 상황이 만들어지고 있다.

청와대 입장에서는 장관 후보자 5명을 모두 임명해도 부담이고, 한두 명의 ‘낙마’로 이어져도 충격이 불가피하다. 여당이 수적 우위를 통해 상임위원회에서 경과보고서를 채택할 수는 있지만 야당 반대 상황에서 임명 절차가 강행될 경우 ‘불통’ 이미지만 증폭될 수 있다.

일부 장관 후보자 낙마로 이어질 경우 청와대 인사 실패를 자인하는 결과라는 점에서 이러지도 저러지도 못하는 상황이다.

청와대 관계자는 "여당 쪽에 장관 후보자 경과보고서 채택 문제와 관련한 청와대 견해를 전하지 않은 것으로 알고 있다"면서 "현재로서는 국회의 판단을 지켜보고 있다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr