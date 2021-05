바스프, 유미코아와 상호 특허 사용 계약 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 글로벌 화학기업 바스프와 배터리 양극재 선두업체인 유미코아(Umicore)가 서로 보유하고 있는 특허를 공동 사용한다.

바스프와 유미코아는 각자 제품 기술 전문성을 바탕으로 고객의 기술적 요구를 충족하기 위해 비독점 상호 특허 사용 계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 이를 통해 화학적 조성, 분말 형태, 화학적 안정성 등과 관련된 광범위한 지식재산(IP) 보호 기술을 결합할 예정이다.

이번 계약은 니켈·망간·코발트(NMC), 니켈·코발트·알루미늄(NCA), 니켈·망간·코발트·알루미늄(NMCA) 및 리튬 함량이 높은 고에너지의 고망간 니켈·코발트·망간(HE NCM)과 같은 화학 물질을 포함한 광범위한 양극 활물질(CAM)과 그 전구체(PCAM)에 대한 특허를 아우른다. 양극 활물질은 전기차 및 기타 응용 분야에 사용되는 리튬이온 배터리의 성능, 안전성 및 비용을 결정짓는 매우 중요한 요소이다.

배터리 셀 및 응용 단계에서 점점 더 다양하고 복잡해지는 고객의 요구 사항에 따라 맞춤형 소재 개발을 위한 양사의 기술력도 향상될 것으로 기대된다. 또한 에너지 밀도, 안전성, 비용과 같은 e-모빌리티가 직면한 주요 과제의 해결과 배터리 셀 제조사 및 고객들의 투명성 강화 및 지식재산권 분쟁 위험을 줄이기 위한 노력들을 통해 제품 개발에 더욱 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

이번 계약은 한국을 비롯해 유럽, 미국, 중국, 일본에서 출원된 100개 이상의 특허권에 적용되며 양 사는 향후 제3자에 대해 지식재산권을 행사할 권리를 갖는다.

