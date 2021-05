SK브로드밴드, 상반기 인턴 채용…16일까지 서류접수

7~8월 인턴십 진행

[아시아경제 차민영 기자] SK브로드밴드가 2021년 상반기 인턴사원 채용을 진행한다고 6일 밝혔다.

모집분야는 ▲미디어 사업 ▲마케팅 ▲방송 제작 지원 ▲네트워크 ▲경영지원(재무/HR/법무 등) ▲데이터(과학자/애널리스트) ▲디자인 7개 직무이다.

자기소개서 서류 접수 기간은 오는 16일까지이며, 이후 6월 중 필기 전형인 SK 종합역량검사(SKCT)와 면접 전형을 진행할 예정이다. 7~8월 인턴십 과정을 진행하고 직무전문역량과 기업문화 적합도 등을 평가해 최종 합격자를 선발한다. 최종 합격자는 하반기 또는 내년 상반기 신입사원으로 채용된다.

최봉길 SK브로드밴드 기업문화그룹장은 “티브로드 합병, 미디어에스 설립, 인공지능(AI)·디지털트랜스포메이션(DT) 기반 미디어 서비스 출시 등 회사가 미디어 전문 회사로 도약하면서 최근 3년간 신입사원 지원자 수가 계속 늘고 있다”며 “국내 1등 미디어 전문기업으로의 성장 스토리를 함께 만들어 갈 역량 있는 인재들이 많이 지원해주길 바란다”고 말했다.

채용계획은 SK커리어스 홈페이지서 확인할 수 있다. SK커리어스 유튜브 채널에서도 SK브로드밴드 현직 구성원 인터뷰 등 모집 직무와 기업 문화 관련 정보를 제공한다.

