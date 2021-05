만도-유니티, 가상현실 기반 자율주행 개발 환경 구축 협약

[아시아경제 유제훈 기자] 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 63,200 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 122,474 전일가 63,100 2021.05.06 09:53 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]반도체 공급 대란 뚫고 훌륭한 실적 기록한 만도만도, 1분기 영업이익 718억원…전년동기대비 288%↑ 만도, '소프트웨어 캠퍼스' 출범 등 디지털 전환 속도 close 는 지난달 27일 유니티와 '가상현실(VR) 기반 자율주행 개발 환경구축' 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다. 유니티는 실시간 3차원(3D) 개발 플랫폼을 선도하는 글로벌 기업이다.

만도와 유니티는 지난 2018년부터 전방카메라를 사용, 3D VR 환경의 자율주행 시나리오를 검증해 왔다. VR은 차량, 보행자 등 사물인식 뿐 아니라 날씨 등 환경 조건 검증도 가능하다.

이번 협약에 따라 양사는 협업 범위를 레이다, 라이다, 서라운드 카메라 등으로 넓혀 자율주행 인식 관련 모든 제품에 대한 VR 검증 개발 환경을 구축할 계획이다. 검증 범위는 자율주행 인지, 판단, 제어 등 전 영역으로 확대된다.

강형진 만도 첨단운전자보조기능(ADAS) 연구개발(R&D) 센터장은 "실제 주행으로 모든 자율주행 시나리오를 검증하는 덴 한계가 있다"면서 "인공지능 기술 고도화를 위해 유니티와 함께 고품질 3D 자율주행 데이터 검증 환경 구축을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

