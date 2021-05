최문순 "대선? 역량 있는지 의문…아직은 도지사로서 직무 충실"

[아시아경제 박철응 기자] 최문순 강원도지사가 대선 출마 여부와 관련해 "역량이 있는지 의문이다. 아직은 도지사로서 직무에 충실하겠다"고 말했다.

최 지사는 6일 YTN라디오 '황보선의 출발새아침'에 출연해 도지사 임기 만료 후 계획에 대해 "특별한 계획은 없고, 감자 농사를 지을 계획"이라고 답했다.

그러면서도 "남북 교류는 제가 열심히 해왔고, 또 잘 할 수 있는 일이어서 거기에 역할이 있는지 그 때 가서 보도록 하겠다"고 했다.

대선 출마에 대해서는 "그럴 역량이 있는지 저 자신에게도 의문이고, 아직은 도지사로서 할 일이 있어서 직무에 충실하도록 하겠다"고 했다. 여지는 남겨놓은 것으로 풀이된다.

진행자가 이광재 더불어민주당 의원을 강원 출신 대선 주자로 거론하자 최 지사는 "노무현 대통령님 밑에서 훈련이 된, 잘 보고 배운 분이어서 그 장점을 가지고 있다고 생각한다"면서 "저와 같은 강원도 출신인데, 강원도 인구가 전국 인구의 3%가 된다. 이 한계를 잘 극복하기 위해서 좋은 비전을 준비해야 할 것 같고, 또 그렇게 준비하고 있을 것으로 생각한다"고 언급했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr