미니스톱, 감자핫도그 출시…“겉면은 바삭·속은 부드러운”

[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 바삭한 감자큐브를 핫도그에 붙인 ‘감자핫도그’를 출시했다고 6일 밝혔다.

감자핫도그는 큼직하게 썬 큐브형태의 감자를 빵 표면에 골고루 붙여 감자의 풍미와 함께 든든하게 즐길 수 있는 점이 특징이다. 큐브감자의 겉면은 바삭하고 속은 부드러워 쫄깃한 빵과 어우러져 색다른 식감을 느낄 수 있다.

감자핫도그는 감자큐브에 짭짤한 간이 되어 있어 빵의 느끼함을 잡아주는 역할을 해 맥주 안주로도 잘 어울린다. 또한 취향에 따라 케첩이나 머스타드를 뿌려서 먹으면 전문점에서 즐기던 감자핫도그의 맛을 즐길 수 있다.

미니스톱은 기존에 운영해 오던 메뉴인 빅도그, 매콤빅도그에 감자핫도그를 추가하며 핫도그 라인업을 강화하고 있다. 향후 다양한 연령대가 즐기는 메뉴인 핫도그를 대표 패스트푸드 상품으로 키워나갈 계획이다.

미니스톱 관계자는 “대표상품인 빅도그를 만든 노하우를 바탕으로 감자핫도그를 개발했다”라며 “전문점 대비 저렴한 가격으로 가성비를 추구하는 고객들에게 좋은 반응이 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

