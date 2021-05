[아시아경제 박종일 기자] 서울 강남구청과 충남 청양군이 4일 ‘지방자치단체간 우호증진 및 공동발전’을 위한 자매결연을 체결했다.

강남구와 청양군은 본 결연으로 인적·물적·문화·경제 등 다양한 분야의 협력 사업을 추진, 상호 행정발전을 위해 노력하기로 했다.

또 공공급식 및 지역특산품 등 경제교류를 진행, 지역민의 이익 증진에도 도움이 될 전망이다.

정순균 구청장은 “지역의 역사적, 문화적 전통을 존중하며 주민상호간 활발한 교류로 상생 발전을 위해 한걸음 나아가겠다”고 말했다.

