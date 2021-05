속보[아시아경제 조성필 기자] 검찰이 아동·청소년 성착취 동영상 등을 제작해 텔레그램 '박사방'에 유포한 혐의로 기소된 조주빈(25·수감 중)에게 항소심에서도 무기징역을 구형했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr