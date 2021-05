산청 황매산 공식 유튜브 채널 영상 시스템 구축

황매산 철쭉 랜선으로 어디서든 감상하세요

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 황매산의 진분홍 꽃 물결을 실시간으로 감상할 수 있는 온라인 영상 시스템이 구축돼 눈길을 끈다.

군은 현재 황매산 철쭉 개화 상황을 사전에 확인할 수 있는 것은 물론 랜선으로 철쭉을 감상할 수 있도록 실시간 영상 시스템을 구축했다고 4일 밝혔다.

실시간 영상은 유튜브 검색창에 ‘산청 황매산 철쭉’을 검색한 후 군 공식 유튜브 채널인 ‘산청 여행’을 클릭하면 감상할 수 있다. 또는 ‘산청 황매산철쭉제’ 홈페이지에 접속해도 확인할 수 있다.

군은 황매산의 관광 자원화를 위해 최근 산상 공원인 ‘산청 황매산 미리내 파크’에 야간 별빛 터널, 러브 포토존, 야영장 등을 갖춰 데이트 코스로 주목받고 있다. 이러한 노력 덕분에 지난해에는 ‘경남 웨딩 명소’로 선정되기도 했다.

오는 6월 26일 미리내 공원에서 온라인 병행으로 시행하는 ‘산청 황매산 별빛 세레나데’ 행사도 개최한다.

이 행사는 대한민국 남녀커플을 대상으로 사랑을 고백하는 노래를 독특한 퍼포먼스와 함께 보여주는 경연대회다.

군 관계자는 “코로나19로 축제나 행사들이 취소되고 있지만, 지역 경제 활성화와 포트스 코로나를 대비하는 관광 홍보가 필요한 상황”이라며 “방역 지침을 철저히 준수해 온라인과 병행한 소규모 행사 등을 조심스럽게 준비하고자 한다”고 설명했다.

