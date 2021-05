'신월여의지하도로' 대형차 잇단 끼임 사고…16일부터 과태료 부과

3m 초과 중·대형차 착오진입 방지를 위한 안내 강화 ·시설물 보강

운행제한 차량의 위반 높이에 따라 과태료 차등 부과·고발 조치

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 지난달 16일 개통한 '신월여의지하도로'에서 중·대형차들의 무리한 진입으로 인해 개통 후 현재까지 20건의 착오진입이 발생함에 따라 방지대책을 강화에 나섰다.

4일 서울시에 따르면 시는 사고발생을 막기 위해 신호수, VMS 차량, 현수막 등을 통해 안내를 실시하는 한편 진입차단막과 에어벌룬 입간판과 통과높이제한 일반표지판 설치 등 대형차 착오진입 방지시설물을 보강했다. 신월여의지하도로는 신월동 신월IC와 여의도동 여의대로·올림픽대로를 직접 연결하는 왕복 4차로, 총 연장 7.53㎞의 국내 최초 유료 소형차전용도로다.

신월여의지하도로 개통에 따라 신월IC에서 여의도까지 통행시간이 기존 32분에서 8분으로 24분 단축이 예상되어, 서남권 교통개선에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 그러나 개통 이후 중·대형차들의 진입으로 총 20건의 착오진입 중 8건의 끼임 등 안전사고가 발생했다.

서울시는 지상 3m 공중에 대형 주판알 모양의 회전추를 매달아 경고음을 내는 통과높이 제한시설을 올림픽대로 2개소, 여의대로 및 신월IC 진입부에 각각 1개소 이번주 중 설치할 예정이다. 앞서 서울시는 화물차연대조합, 전국전세버스공제조합 등 6개 조합에 대형차량 진입금지 안내를 요청하는 한편 내비게이션 및 지도제공업체에 통과높이 제한사항 정보 표출도 요청했다.

여기에 서울시는 차량높이 3m 초과의 중·대형차 진입차량 운전자에 대해서는 관련법에 따라 개통 이후 한달 간의 계도기간을 거쳐 오는 16일부터는 최대 100만원의 과태료를 부과할 방침이다.

권완택 서울시 도로계획과장은 “신월여의지하도로는 서울 서남권과 도심을 연결하는 국내 최초 대심도 지하도로로 교통편의를 위해 개통됐지만 무엇보다 ‘안전’이 중요하다”면서 “대형차의 무리한 진입은 시설물 파손과 사고로 이어질 수 있는 만큼 운행제한 준수를 부탁드린다”고 말했다.

