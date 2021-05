광주대-㈜해양에너지, 신재생에너지 분야 상생협력 모색

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교와 ㈜해양에너지가 신재생에너지 분야의 산업 발전과 인재 양성을 위해 손을 잡았다.

광주대는 4일 교내 행정관 교육혁신지원실에서 김혁종 광주대 총장과 김형순 ㈜해양에너지 대표이사를 비롯한 두 기관 관계자들이 참석한 가운데 ‘신재생에너지 분야 전문 인재 양성 및 산업 발전을 위한’ 산학협력 협약식과 발전기금 기탁식을 개최했다고 밝혔다.

두 기관은 이번 협약으로 ▲연료전지 등 신재생에너지 분야 인재 양성 협력 ▲신재생에너지 분야 공동 연구 및 기술 자문 등 산학협력 활성화 ▲광주대 재학생 실무 능력 강화를 위한 현장 실습 지원 ▲우수 학생 우선 취업 지원 ▲㈜해양에너지 전문가 특강 및 맞춤형 실무 교육 지원 등을 상호 협력해 나가기로 했다.

김형순 대표이사는 “해양에너지는 최근 연구소를 신설하고 새로운 기술개발에 박차를 가하고 있다”면서 “광주대와 협력해 연구소에서 함께 일할 인재를 양성할 수 있도록 다양한 지원방안을 모색해 나가겠다”고 말했다.

김혁종 총장은 “코로나19라는 어려운 상황에서도 해양에너지의 관심과 지원에 감사하다”면서 “지속적으로 협력 체계를 구축해 상호 발전해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr