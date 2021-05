용인시, 위기가구에 한시 생계지원금 50만원 지급

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 코로나19 장기화로 소득이 감소했지만 정부의 재난지원금을 받지 못한 위기가구를 대상으로 한시 생계지원금 50만원을 지급한다.

용인시는 가구 소득이 중위소득 75% 이하, 재산이 3억5000만원 이하인 가구 중 올해 1~5월 소득이 2019년 또는 지난해보다 감소한 가구에 대해 한시적 생계지원금 50만원을 1회 지급키로 하고 오는 10일부터 온라인(www.bokjiro.go.kr) 및 현장 신청을 받는다고 4일 밝혔다.

다만 기초생활보장 생계급여 및 긴급복지 생계지원 수급가구ㆍ긴급고용안정지원금ㆍ버팀목 플러스 자금을 비롯한 2021년 정부재난지원금을 받은 가구는 지원대상에서 제외된다.

교육부에서 지원하는 대학생 근로장학금 지원대상은 근로에 대한 급여 성격인 만큼 중복으로 받을 수 있다.

온라인 신청은 이달 28일까지며 오는 17일부터 다음 달 4일까지는 거주지 읍면동 행정복지센터에서 현장접수도 한다.

시 관계자는 "이번 긴급 생계비 지원이 코로나19 장기화에 따른 실직ㆍ휴업 등으로 생계 위기에 처한 저소득 가정에 도움이 될 것으로 기대한다"며 "주민들의 생계 안정을 위해 다양한 정책들을 발굴ㆍ추진해 나가겠다"고 전했다.

자세한 내용은 보건복지상담센터(129ㆍ1577-9333) 또는 읍면동 행정복지센터에 문의하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr