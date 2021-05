네이버 뉴스에 댓글 달면 프로필 사진 뜬다

[아시아경제 부애리 기자] 오는 13일부터 네이버 뉴스에 댓글을 달면 설정한 프로필 사진이 공개된다.

네이버는 4일 "댓글 사용자를 쉽게 알 수 있고, 사용자 간 소통이 더 활성화 될 수 있도록 기사 댓글 목록에서도 설정한 프로필 사진을 함께 서비스한다"고 밝혔다.

네이버는 지난해 3월부터 댓글모음 페이지를 통해 설정한 프로필 정보를 제공해왔다.

하지만 기사 댓글에는 프로필 대신 마스킹 처리된 아이디 앞 4자리만 남겨져 사용자 인지가 어렵다는 의견이 있었다.

네이버는 그간 뉴스 관련 논란이 있을 때마다 정책 변경을 실시해왔다. 악성 댓글 논란이 일자 지난해 3월 연예뉴스 댓글을 중단했고, 같은 해 10월에는 '많이 본 뉴스'를 폐지하고 언론사별 가장 많이 본 뉴스를 노출하는 방식으로 뉴스 서비스를 개편했다.

네이버는 "댓글 공간을 더욱 건강하게 활성화할 수 있도록 댓글 서비스를 지속적으로 개선해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr