노형욱 "세종아파트 특공 질책 송구…서민 주거안정에 전력"

노형욱 국토부 장관 후보자 인사청문회



[아시아경제 문제원 기자] 노형욱 국토교통부 장관 후보자가 4일 '세종시 아파트 갭투자' 논란에 대해 거듭 고개를 숙였다. 그러면서 국토부 장관으로 취임하면 "서민 주거안정을 위해 전력을 다하겠다"고 밝혔다.

노 후보자는 이날 국회에서 열린 자신의 인사청문회에서 모두발언을 통해 "세종시 아파트 특별공급 등과 관련해 질책해주신 사항에 대해 무거운 심정으로 받아들인다"며 "이유 여하를 막론하고 공직자로서 국민들의 눈높이에 맞춰 사려 깊게 행동하지 못했다는 반성과 함께 송구하다는 말씀을 드린다"고 말했다.

그는 과거 세종시 아파트를 특별공급 받았다가 실거주하지 않고 시세차익을 남기고 매각해 '갭투자' 논란이 일었다. 노 후보자는 아내의 절도 전력과 차남의 실업급여 부정수급 의혹에 대해선 모두발언에서 별도로 언급하지 않았다.

노 후보자는 "현재 주택시장은 안정화를 위한 중대한 기로에 있다고 생각한다"며 "시장이 다시 불안정한 상황이 되지 않으려면 주택공급 확대 등에 대한 시장의 신뢰 확보가 중요하다"고 강조했다. 그러면서 "국회, 지자체 등과 긴밀하게 협력해 도심 내 충분한 물량의 주택을 차질 없이 공급하겠다"고 말했다.

한국토지주택공사(LH) 직원들의 신도시 땅 투기 의혹과 관련해서는 "부동산 투기 근절 및 재발방지 대책을 강도 높게 추진하겠다"며 "근본적인 혁신방안도 관계부처와 함께 조속히 마련하겠다"고 설명했다.

이어 "청년층과 취약계층이 내 집 마련의 희망을 잃지 않도록 주거사다리를 회복하고 촘촘한 주거안전망을 구축할 수 있도록 노력하겠다"며 "지방과 수도권이 상생하는 국가 균형발전도 중요하다"고 말했다.

국무조정실장으로서 국민생명 지키기 3대 프로젝트를 추진한 경험을 바탕으로 건설현장 사고와 교통사고로 인한 사망자 수를 감축하기 위해 노력하겠다고 강조했다.

국민들의 관심이 큰 교통 인프라 확충에 대해서는 "광역철도, 환승시설 구축 등 광역권 내 교통망을 적기에 확충해 국민의 출퇴근길을 편리하게 돕고, 지역 신공항, 간선도로망 등을 차질 없이 조성해 지역 간 연계를 강화하겠다"고 말했다.

노 후보자는 "업무를 수행하면서 가장 우선하고 싶은 가치는 열린 자세와 소통"이라며 "겸손하고 낮은 자세로 국민의 목소리를 경청하고, 관계 부처와 국회, 지자체, 전문가 등과 끊임없이 소통하겠다"고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr