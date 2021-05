[아시아경제 박지환 기자] 동아지질 동아지질 028100 | 코스피 증권정보 현재가 18,550 전일대비 200 등락률 +1.09% 거래량 62,475 전일가 18,350 2021.05.04 10:26 장중(20분지연) 관련기사 동아지질, 2643억 규모 싱가포르 공사 수주동아지질, 싱가포르 건설사로부터 486억원 규모 공사 수주동아지질, 해저터널 테마 상승세에 19.08% ↑ close 은 쌍용건설과 319억원 규모의 청주지역 전기공급시설 전력구공사(신청주분기) 중 수직구 및 전력구 공사 수주 계약을 체결했다고 4일 공시했다.

이번 계약은 지난해 말 연결재무제표 기준 매출액의 10.1%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr