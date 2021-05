GS수퍼마켓, 고당도 수박 ‘인기’…전년比 394.2%↑

[아시아경제 임춘한 기자] GS수퍼마켓은 100% 당도 선별을 통해 출하한 고당도 수박이 고객들에게 큰 인기를 끌고 있다고 4일 밝혔다.

GS수퍼마켓에 따르면 지난달 수박 매출은 전년대비 394.2%의 높은 신장세를 보이고 있다. 예년보다 높은 기온이 예상됨에 따라 함안, 부여 산지의 물량을 사전 계획을 통해 전년보다 2주 빨리 도입한 것이 고객들의 구입으로 이어진 것으로 보인다. 또한 산지에서 수확하자마자 전용 수박 당도 선별기를 통해 일정 기준(12brix) 이상의 수박만 엄선해 출하 한 것도 고객의 입맛을 사로 잡으며 높은 매출 신장을 한 것으로 판단된다.

GS리테일은 수박 구매 고객의 만족도를 높이기 위해 이색 상품과 할인 행사를 진행한다. GS수퍼마켓에서는 소인 가구가 시식하기에 적당한 미니형 속노란망고수박을 오는 5일부터 판매한다. 13brix 이상으로 일반 수박 대비 당도가 높고 크기는 3~5kg으로, 껍질이 얇아 간단히 먹거나 나들이, 캠핑에 적합한 상품이다. 행사 카드로 수박 구매 시 2000원 할인 행사도 진행한다.

편의점 GS25에서는 1입 박스 수박을 선보인다. 5kg이상 수박을 종이 박스에 담아 진열해 고객이 구입 후 쉽게 가져 갈 뿐 아니라, 냉장고 등에 보관하기에 편리하도록 기획했다. GS수퍼마켓과 GS25는 1인 가구나 혼과일족에게 편의성을 제공하고자 반쪽수박과 반의반수박도 판매를 개시한다. 일반 수박을 2등분, 4등분한 조각을 포장한 상품이다. 냉장 유통되어 시원한 수박을 바로 즐길 수 있다.

GS리테일 관계자는 “일반적인 수박이 아닌 좀더 달고, 색다른 수박을 고객에게 선보이기 위해 다양한 산지를 방문해 생산자를 만나 21년 수박 상품을 기획했다”며 “맛과 사이즈에서 차별화해 고객이 수박을 구입해 드실 때 행복해 질 수 있도록 다양한 상품을 선보이도록 노력하겠다”고 말했다.

