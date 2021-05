이베이코리아, New 스마일카드 2종 공개…파격 할인 혜택

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아가 4일 현대카드와 손잡고 만든 ‘뉴(New) 스마일카드’를 공개했다. 뉴 스마일카드는 스마일카드 에디션 2와 스마일카드 더 클럽 두 가지 버전이 있다.

스마일카드 에디션 2는 연회비 1만원으로 전월 실적, 적립한도 없이 스마일캐시 적립이 가능한 알짜 카드다. G마켓, 옥션, G9는 물론, 온-오프라인 스마일페이 및 해외 결제 시 결제액의 2%가 스마일캐시로 적립된다. 그 외 쇼핑, 교통, 주유, 병원, 통신 등 전국 모든 가맹점에서는 결제액의 1%가 스마일캐시로 적립된다.

스마일카드 더 클럽은 연회비 5만원으로 보다 다양한 혜택을 제공한다. 우선 카드 발급 즉시 이베이코리아 멤버십제 스마일클럽에 자동 가입되어 매년 3만원의 스마일클럽 연회비와 스마일캐시 3만5000원을 지원한다. 또한 G마켓, 옥션에서 스마일페이로 스마일배송 상품 결제 시 4%의 스마일캐시를 적립 받을 수 있고 파리바게트, GS 더프레시 등 스마일페이 온-오프라인 가맹점 및 해외 결제 시 2%의 적립 혜택을 받을 수 있다. 인천국제공항, 김포공항 등 국내 공항 라운지도 연 2회 무료로 이용할 수 있다.

스마일카드 더 클럽 카드를 오는 31일까지 처음 발급받는 고객에 한해 세계 최대 온라인 스트리밍 서비스인 넷플릭스 이용료를 5개월간 지원하는 파격 혜택도 제공한다. 스마일카드 더 클럽 첫 결제 후 한 달 이내 해당 카드로 넷플릭스 이용 요금 자동 결제를 연결하면, 익월부터 5개월 간 매달 G마켓, 옥션 스마일캐시로 이용 요금을 캐시백 해준다.

이베이코리아 관계자는 “스마일카드를 통해 유통업계 PLCC 흥행을 선도한 그간의 노하우를 기반으로 한층 더 강화된 고객경험을 선사하는 뉴 스마일카드를 선보인다”며 “빅스마일데이의 시작과 함께 출시되는 만큼 연중 최대 쇼핑 축제를 즐기는 중요한 열쇠가 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr