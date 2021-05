[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)는 5월 가정의 달을 맞아 ‘소중한 사람에게 감사의 마음을 담아’(소감) 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인의 제품홍보 및 판매촉진을 위해 마련됐다. 대상은 캠코 중소기업유통 판매플랫폼인 ‘온비드 온스토어’ 이용자다.

오는 31일까지 신규 가입자 300명과 3만원 이상 구매고객 50명을 추첨해 커피 쿠폰과 한우 세트를 증정한다. 전체 회원에는 5% 할인쿠폰을 5매 제공한다.

남궁영 캠코 공공개발본부장은 “온비드가 어려운 시기를 이겨낼 수 있도록 함께 하겠다”고 강조했다.

