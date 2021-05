교원그룹, 사내벤처 키운다…“2억 지원, 분사기회 제공”

6월 2일까지 ‘딥체인지 아이디어 프라이즈’ 1기 모집

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹은 사내벤처 프로그램 ‘딥체인지 아이디어 프라이즈’를 도입하고 사업화를 적극 지원한다고 3일 밝혔다.

교원그룹에 따르면 6월 2일까지 ‘딥체인지 아이디어 프라이즈 1기 공모전’을 열고 첫 사업화 주자 선발에 나선다.

대상은 전 임직원이다. 친환경 모빌리티 등 미래 신사업을 비롯해 ▲1인 및 시니어 등 가구변화 ▲콘텐츠 및 플랫폼 비즈니스 ▲이커머스 등 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 모든 분야의 독창적인 아이디어를 공모한다.

먼저 1차 서류심사를 통해 10개 팀이 선발되면 4주 간 전문가 코칭을 바탕으로 사업 계획과 비즈니스 모델을 구체화하는 빌드업 단계를 갖는다. 이어 9월에 임직원 투표와 공개 발표 등을 거쳐 최종 2개 팀을 선정한다.

최종 선발된 팀은 1년간 과제에만 집중하며 사내벤처 준비에 투입된다. 교원그룹은 최소 2억원의 사업 지원금과 독립된 사무공간, 자율적인 팀 구성 등 성공적인 스타트업 설립과 운영을 위한 제도적 지원을 적극 추진한다는 계획이다. 해당 사내벤처팀 의사에 따라 독립법인으로 분사할 수 있는 기회도 얻을 수 있다. 또한 창업에 실패해도 회사 복귀를 보장한다.

교원그룹 관계자는 "창의적인 끼와 열정을 지닌 임직원들이 자신의 아이디어로 창업까지 도전할 수 있도록 사내벤처 프로그램을 도입했다"며 "실패를 두려워하지 않는 도전 정신과 혁신을 추구하는 조직문화가 확대되는 동시에 나아가 회사와 직원이 함께 미래를 꿈꿀 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

