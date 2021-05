코스피 오후 들어 상승폭 축소…기관 순매도 전환

[아시아경제 이민지 기자] 3일 코스피가 오후 들어 보합세다. 13개월만에 공매도가 부분 재개된 이날 코스피는 오전 중 0.8%대 오름세를 보였지만 오후 들어 기관이 순매도로 전환하면서 상승 폭이 크게 둔화됐다.

3일 오후 1시 기준 0.15%(4.87포인트) 오른 3152.87을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.04%(1.19포인트) 오른 3149.05로 출발해 오름한 뒤 오름세를 보였지만 오전 11시께부터 기관의 순매수세가 줄면서 내림세를 보이기도 했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 3205억원의 주식을 샀고 외국인과 기관은 2889억원 267억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자는 전 거래일 대비 0.37% 오른 8만1800원을 가리키고 있다. SK하이닉스(3.13%), NAVER(1.81%), 카카오(1.32%), 현대차(4.01%)도 오름세를 보였다.

이날 코스닥지수는 같은시각 전 거래일 대비 0.63%(6.23포인트) 내린 977.22를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 0.05%(0.48포인트) 하락한 982.97로 출발한 뒤 약세를 보이고 있다. 개인들의 순매수세가 이어지고 있지만 상승 폭을 키우기에는 역부족인 것으로 판단된다. 투자자 동향을 보면 개인은 홀로 1695억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 1297억원, 380억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어(-2.67%), 셀트리온제약(-2.33%), 카카오게임즈(-2.95%), 에코프로비엠(-2.10%), 펄어비스(-0.71%), SK머티리얼즈(-0.53%), 에이치엘비(-2.72%) 등은 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr