김강립 식품의약품안전처장과 이필수 대한의사협회장이 3일 오전 서울 용산구보건소에서 코로나19 백신 접종에 앞서 악수하고 있다. 가운데는 강도태 중앙재난안전대책본부 1총괄조정관(보건복지부 2차관)./김현민 기자 kimhyun81@

