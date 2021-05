[아시아경제 공병선 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 101,500 전일대비 1,000 등락률 +1.00% 거래량 3,338 전일가 100,500 2021.05.03 12:04 장중(20분지연) 관련기사 SK가스, 유라시아 해저터널 사업 관련 보도 해명최창원 부회장, SK가스 대표이사직 사임SK가스, Eco LPG와 함께 어린이들에게 푸른 숲을 선물하세요 close 는 올해 1분기 영업이익 376억원으로 전년 동기 대비 56.4% 감소했다고 3일 공시했다.

매출은 1조4442억원으로 전년 동기 대비 16.9% 늘었다. 당기순이익은 563억원으로 전년 동기 대비 41.7% 감소했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr