박범계, 신임검사들에 "절제되고 올바른 검찰권 행사해야"

[아시아경제 배경환 기자] 박범계 법무부 장관이 신임 검사들에게 절제되고 올바른 검찰권이 행사될 수 있도록 해달라고 당부했다.

박 장관은 3일 오전 정부과천청사에서 열린 신임검사 임관식에서 "사법통제관 역할을 강화하고 위법한 수사, 그릇되고 과도한 법집행에 대해서는 망설임 없이 단호하게 대처해야한다"며 이같이 밝혔다.

최근 '자산어보'라는 영화를 봤다는 박 장관은 영화 속 "질문이 곧 공부다. 외우기만 한 공부가 이나라를 망쳤다"는 정약전의 말을 빌려 "검찰역할도 달라져야한다, 외우기만한 검찰, 언론에 박제된 검찰역할에 대해 배짱있게 질문을 던져야 할 때"라고 강조했다.

검찰청 담장 안팎의 정의가 달라서는 안된다는 말도 전했다. 박 장관은 "우리에게 공존의 정의가 필요하다. 우리 사회 모든 구성원들이 공감하고 받아들일 수 있는 정의"라며 "그래야 이 땅에 지속가능한 정의가 뿌리내릴 수 있다"고 말했다.

형사부, 공판부 검사에 대한 우대 기조도 드러냈다. "형사부, 공판부 검사는 골을 넣는 검사에 비해 주목받지 못했다"며 "하지만 이들이 있기에 검찰은 유지되고 온전한 법집행이 가능하다"고 설명했다. 이어 "더이상 이들을 보이지 않는 영웅으로 치부해서는 안된다"며 "열심히 일하고 헌신한 만큼 인정받고 주목받는 분위기를 함께 만들자"고 전했다.

이밖에 인권보호관으로서의 역할도 강조했다. 박 장관은 "인권은 우리사회가 함께 지켜내야 하는 가장 고귀한 가치"라며 "법은 약자의 눈물을 닦아주는 따뜻한 손길, 힘 없는 이들을 보호하는 든든한 울타리가 돼야한다"고 밝혔다.

한편 박 장관은 이날 출근길, 총장 후보 제청 일정에 대한 취재진의 질문에는 말을 아꼈다. '주말 동안 제청과 관련해 고민을 해봤느냐'는 질문에 "조금만 기다려달라"고 답했고 '오늘은 아니고 이번주 초쯤이냐'고 되묻자 이번에도 "조금만 기다려달라"며 청사로 들어갔다.

