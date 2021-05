경북도, '4050 행복일자리 프로젝트' 10개 사업 선정 … 팀별 3000만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 2021년도 '4050 행복창업 액셀러레이팅 사업' 10개 사업을 최종 선정, 팀당 3000만원 내외 창업지원금을 지원한다고 3일 밝혔다.

'경북 4050 행복창업 액셀러레이팅 사업'은 2020년부터 추진하고 있는 '4050 행복일자리 프로젝트'의 창업지원 프로그램이다. 우수 아이디어를 보유한 장년세대의 일자리 창출을 유도하는 사업이다.

4050세대가 도내 인구 분포 중 최대 비중을 차지하고 있음에도 그간 청년(15~39세), 신중년(50~69세), 중장년(50~70세)에 비해 고용지원 사각지대에 놓여 있다는 점을 고려한 장년층 특별지원 대책 프로젝트의 일환이다.

지난 3월 중순부터 한달 동안 진행된 공모에는 사업자등록을 보유하지 않은 총 19개 팀이 지원했고, 이 가운데 최종 10개 사업 아이디어가 선정됐다.

선정된 사업은 ▲터치펜슬(유아동 필기 자세 교정용 스마트 터치펜) ▲스마일 근교정기 ▲현상액·특수 첨가제(디스플레이, 반도체 소재용) ▲코로나시대의 스마트 관광(관광여행업, 한옥체험업) ▲봉봉살롱 ▲나무 커틀러리 및 생활소품 kit 제작 ▲식물휘발성물질을 이용한 말벌류의 기피제 ▲펫 스마트 건강 도우미 ▲카본집진더스트를 이용한 고형연료 제조 ▲열대과일 타마린드를 이용한 두부 제품 개발 등이다.

이들 예비창업자에게는 2개월 과정의 예비 창업가 교육 프로그램 운영 및 창업팀별 전담 멘토 1명 지정 후 사업기간 내 지속적인 지도 및 관리를 제공한다.

배성길 경북도 일자리경제실장은 "실업 및 조기 퇴직 상황에 놓여진 4050세대들이 창업 준비과정에서 시행착오, 비용 문제 등 많은 어려움이 있을 줄 안다"며 "이분들의 든든한 지원군이 되어, 제 2의 인생을 안정적으로 시작할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

