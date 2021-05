NS홈쇼핑, 식품 PB 미트어스 ‘통통신낙지’ 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 식품 자체 브랜드(PB)인 미트어스의 ‘통통辛(신)낙지’를 론칭했다고 3일 밝혔다. 카카오톡 플러스친구에서 선 판매를 시작하며, 오는 6일 오후 5시에 첫 방송을 편성했다.

미트어스 통통신낙지는 냉동절단낙지와 특제 소스로 구성되어 집에서 간편하게 낙지 요리를 즐길 수 있는 상품이다. 크고 통통한 세척 절단 낙지가 쫄깃한 식감을 자랑하고, 불 맛이 일품인 특제 비법 소스로 감칠맛을 더한 것이 특징이다.

통통신낙지 한 팩에는 냉동절단낙지(180g)와 소스(70g)가 함께 들어 있고, 총 10팩 구성돼있다. 첫 방송 중 구매 시 ARS 자동전화 주문을 하면 1000원 할인을 받을 수 있고, 온라인 몰 및 앱으로 구매 결제 시 10% 할인도 받을 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 “만남과 행복이라는 미트어스의 브랜드 가치를 담아 주재료인 낙지부터 깐깐하게 선정하고, 꼼꼼한 상품화 단계를 거쳐 통통신낙지를 출시했다”며 “누구나 간편하게 즐길 수 있는 낙지요리 미트어스 통통신낙지에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

