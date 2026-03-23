[클릭 e종목]효성티앤씨, 스판덱스 업황 턴어라운드 국면

투자의견 매수, 목표주가 51만원 유지

NH투자증권은 23일 효성티앤씨 효성티앤씨 close 증권정보 298020 KOSPI 현재가 367,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 388,500 2026.03.23 개장전(20분지연) 관련기사 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 "주주님들, 저희도 K뷰티 열풍에 올라탈게요"…극장도 섬유화학 회사도 '정관 변경' 조현준 효성 회장 지난해 보수 151억원 전 종목 시세 보기 에 대해 스판덱스 업황이 명확한 턴어라운드 국면에 진입했다며 투자의견 매수와 목표주가 51만원을 유지한다고 밝혔다.

최영광 NH투자증권 연구원은 보고서에서 "올해 스판덱스 가동률 강세, 재고일수 감소, 가격과 스프레드 상승 등 스판덱스 산업 내 주요 지표들의 긍정적인 흐름이 지속되며 효성티앤씨의 실적 개선과 주가 상승을 견인할 것"이라고 전망했다.

최 연구원은 "지난 20일 기준 중국 스판덱스 가격은 연초 대비 약 15% 상승했고, 동기간 스프레드는 약 21% 상승했다"며 "가동률은 84%로 견조한데 재고일수는 연초 대비 11일 감소하면서 견조한 수급 밸런스를 보였다"고 설명했다.

전방 상황 역시 긍정적이라며 "1~2월 누적 기준 중국의 의류 소매판매 증가율은 전년 동기 대비 10.4% 올랐다"고 그는 덧붙였다. 이어 "현재 성수기를 앞둔 가운데 전방 원단업체들의 원재료 및 최종재 재고일수가 매우 낮아, 2분기에도 스판덱스 수요 개선세 지속될 것"이라고 강조했다.

최 연구원은 "1분기 영업이익은 759억원으로 컨센서스 부합이 예상된다"며 "1~2월에는 과거에 계약했던 물량이 출하됨에 따라 1월부터 상승하기 시작한 스판덱스 가격이 판가에 반영되지 않았으나, 3월부터는 온전히 반영되기 시작한 것으로 판단한다"고 밝혔다.

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그는 "춘절로 인한 영업일수 감소에도 불구하고 스판덱스 판매량은 전분기와 유사하다"며 "현재까지 스판덱스 시장 가격 상승이 이어지고 있어 2분기에도 판가 상승과 실적 개선 흐름이 지속될 것"이라고 예상했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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