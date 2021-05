도지코인 또 급등‥머스크·버핏 대결 승자는?[특파원 다이어리]

'오마하의 현인' 자본주의 우드스탁과 '도지파더' SNL의 신구 맞대결

버핏·멍거와 머스크의 승부 임박

"가상화폐 역겹다" 공세에 "더 도지파더 공연하자"

폭락했던 도지코인 또 급등..최고가 임박

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] '오마하의 현인' 워런 버핏과 '도지파더' 일론 머스크의 대결이 흥미롭다.

포문은 버핏이 먼저 열었지만 한 주일 후 등장할 머스크가 어떤 대응에 나설지 주목된다.

가치투자와 가상화폐 투자를 대표하는 두 사람의 대결이 부각되는 상황에서 미국의 가상화폐 투자자들은 머스크를 중심으로 또다른 반란을 모색하는 모습도 포착되고 있다.

1일(현지시간) '자본 시장의 우드스톡'이라 불리는 버크셔해서웨이 주주총회 질의 응답이 진행됐다. 코로나19로 인해 2년 연속 온라인으로 열린 이번 행사에서 투자자들은 지난해 큰 낭패를 봤던 버핏이 어떤 전망을 할 지에 관심을 보였다.

대략적인 핵심은 "항공주는 여전히 투자 대상이 아니다" "애플을 일부 매각한 건 실수다. 애플은 너무 싸다" "스팩은 투기판이다" "미국 경제가 빠르게 회복하며 인플레이션이 우려된다"정도로 요약된다.

그런데 보다 많은 이들의 이목을 끈 발언이 있다. 비트코인 등 가상화폐에 대한 버핏의 의견이다.

버핏은 가상화폐에 대한 질문이 있을 것을 당연히 예상한 듯 "답변을 피하겠다"며 대신 농담을 전했다. 그는 주주총회를 지켜보는 수십만 명이 비트코인을 갖고 있고 아마도 매도 입장을 가진 사람은 두 명일 것이라고 전제하면서 "우리는 40만명을 화나고 불행하게 만드는 것과 2명을 행복하게 만들 수 있는 선택지를 가지고 있지만 그것은 멍청한 등식”이라고 말했다.

사실상 자신과 찰리 멍거 부회장은 가상화폐 반대파임을 인정한 발언이다. 버핏은 지난 2월에도 "가상화폐는 기본적으로 아무런 가치가 없고, 아무것도 생산하지 못한다. 나는 가상화폐를 갖고 있지 않고 앞으로도 그럴 것이다"라는 입장을 밝힌 바 있다.

이에 대해 경제매체 포브스는 "버핏이 비트코인을 비판하면 비트코인 투자자들을 화나게 할 것이라고 농담하며 질문을 피했다"고 전했다.

버핏 대신 이날은 찰리 멍거 부회장이 비트코인을 공격했다. 멍거 부회장은 "나는 비트코인의 성공이 싫다. 비트코인은 납치범이나 강탈범에게나 유용한 화폐다"라고 직설적으로 비난했다. 그는 "빌어먹을 신개발품(비트코인)이 역겹고 문명의 이익에 반한다"고 평가하기도 했다.

버핏은 비트코인을 직접 거론하는 대신 개인투자자들이 주식과 가상화폐 매매에 사용하는 투자 앱 '로빈후드'를 목표로 삼았다.

그는 “로빈후드가 투기를 부추기고 주식 시장을 카지노처럼 바꿔놨다"고 일갈했다. 로빈후드 회원은 수수료 없이 주식과 채권, 파생상품 등을 거래할 수 있다. 쉽게 계좌를 개설할 수 있고 사용법이 쉬워 지난해 수많은 개인투자자들이 로빈후드를 통해 주식 거래에 나섰다.

로빈후드에서는 가상화폐도 수수료 없이 거래할 수 있다. 미국인들이 수수료 없이 가상화폐를 매매하도록 한 로빈후드에게 직격탄을 날린 셈이나 다름없다.

로빈후드는 최근 가상화폐 매매를 지인에게 추천한 회원들을 상대로 100만달러를 지급하는 이벤트까지 벌이고 있다. 기존 주식매매외에 가상화폐 매매로 사업을 더욱 확대하려는 의도로 풀이된다.

◇'자본주의 우드스탁'과 '도지파더' SNL의 대결

버핏과 멍거, 두 90대 투자 거인의 발언에 대해 가상화폐 투자자들은 심드렁한 모습이다. 비트코인보다도 거품 논란이 큰 도지코인은 오히려 6%나 상승하며 사상 최고치 41센트에 다가서고 있다. 최근의 폭락세를 극복한 것은 물론 오히려 추가 상승도 예상되는 모습이다.

가상화폐 투자자들은 버크셔해서웨이 주총 한 주일 뒤인 8일로 다가온 일론 머스크 테슬라 최고경영자의 SNL 출연에 더 주목하고 있다. 머스크가 비트코인, 도지코인의 지지자임을 어필하고 매매 사실을 밝힐 때마다 이들 가상화폐는 급등했기에 생겨난 기대감이다.

앞서 머스크 CEO는 자신의 트위터에 "도지파더. 5월8일 SNL"이라는 글을 올려 도지코인 및 가상화폐 투자자들의 환호를 이끌어 냈다.

개인투자자들은 그가 최대 미국 지상파 방송인 NBC의 코미디 프로그램 '새터데이 나이트 라이브'(SNL)에 자신이 호스트로 출연하게 된 것을 재차 알리며 도지코인을 언급한 것에 주목했다.

마침 머스크는 버크셔 해서웨이의 주총 당일에 대중들에게 SNL 쇼에 대한 의견을 구했다. 머스크가 버핏을 의식한 것인지는 알 수 없지만 발언 시점이 묘하다.

그는 이날 쇼의 공연 내용으로 '워크 제임스 본드' '아이러니 맨', '아기 상어 탱크'를 거론했다.

머스크의 트윗 후 한 트위터 이용자는 '더 도지파더' 아이디어를 제안했다. 도지코인을 이용해 영화 '대부'(The Godfather)를 재 해석하자고 요청한 것이다. 이에 대해 머스크는 '명확히'(definitely)라고 답했다.

일부 투자자들은 커뮤니티 '레딧'에서 '워크 제임스 본드'라는 토큰(가상화폐의 일종)을 만들자는 제안까지 했다.

이날 도지코인에 소액을 투자한 한 개인 투자자는 "지금 도지코인을 사서 머스크의 SNL 쇼가 방송될 때까지 보유하면 시세차익을 거둘 수 있을 것 같다"고 말했다.

버핏의 대신 많은 투자자들이 머스크의 말에 귀를 기울이고 있음을 새삼 느낄 수 있었다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr