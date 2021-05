메르켈 "몇주 내 누구나 백신 접종 예약… 독일 '사회적 협력 모델' 유효성 입증"

[아시아경제 김대현 기자] 앙겔라 메르켈 독일 총리가 "향후 수주 내, 늦어도 6월부터는 누구나 코로나19 백신 접종 예약을 할 수 있게 될 것"이라고 밝혔다.

1일(현지시간) 노동절을 맞아 메르켈 총리는 대국민 팟캐스트에서 "팬데믹(세계적 대유행)이 다시 한번 한 사람 한 사람의 노동이 사회 전체가 작동하는 데 얼마나 중요한지 뚜렷하게 보여줬다"며 "모든 노동자의 매일의 노동에 진심으로 감사한다"고 언급했다.

이어 "좋은 노동조건과 공정한 임금을 위해 애쓰는 경영 참여 노동자대표 협의회와 노동조합에도 감사한다"며 "지난 금융위기 때처럼 이번 힘든 시기에도 독일의 사회적 파트너십 모델이 유효성을 입증했다"고 강조했다.

메르켈 총리는 "3차 확산을 끊어내기 위한 힘든 방역 조치에도 매일 속도를 내는 백신접종 캠페인을 보면 낙관의 이유가 있다"며 "수주 내 혹은 늦어도 6월부터는 모두가 백신접종을 위한 예약을 할 수 있게 될 것"이라고 전망했다. 또한 "독일이 지난 수세대간 경험한 것 중 가장 힘든 시간에 여러분의 노력과 연대 의식, 인내심에 재차 감사드린다"고 했다.

그는 "지난해 팬데믹으로 우리 경제가 큰 손실을 입었고, 이에 따라 실업이 오랜기간만에 다시 늘었다"면서 "모든 잃어버린 일자리는 아프고, 당사자에게는 끔찍한 일"이라고 말했다.

그러면서 "독일 정부는 단축 근로 지원금을 높이고, 기간을 늘리기 위해 수십억 유로를 투입했다"면서 "이를 통해 수백만명이 단축근로를 하지 않았다면, 실업이 더 급증했을 것인 만큼 이는 잘 쓴 돈"이라고 힘주어 말했다.

아울러 "이를 통해 기업들은 고용을 유지할 수 있고 예상대로 연내에 경제가 다시 회복 가도로 들어서면, 기업들이 다시 빠르게 속도를 낼 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

한편 독일 로베르트코흐연구소(RKI)에 따르면 지난달 30일 기준 독일 내 코로나19 1차 접종자는 26.9%인 2239만5289명, 2차 접종을 마친 이들은 7.7%인 638만1397명이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr