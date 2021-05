속보[아시아경제 임주형 기자] 문재인 대통령이 2일 더불어민주당 새 지도부 선출을 위한 전당대회에 보낸 영상 축사에서 개혁정당, 민생중심 정당으로의 혁신을 강조했다.

문 대통령은 "대한민국은 위기에 강한 나라다. 민주당 역시 강하다"며 "지금 국민들은 우리 당이 시대의 변화나 국민의 눈높이에 맞춰 부단히 혁신해왔는지 묻고 있다. 새로운 대한민국 100년의 역사를 만들 능력있는 정당이 맞는지 확인하고 있다"고 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr