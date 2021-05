‘달콤한 기차’ 한국철도 온라인 설탕공예 전시회

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도가 5월 가정의 달을 맞이해 ‘달콤한 기차’ 온라인 특별전을 연다.

2일 한국철도에 따르면 특별전은 기차를 주제로 증기기관차, 디젤기관차, 기차 만화 캐릭터 등을 설탕공예로 만들어가는 작품영상을 대중에 선보이는 것으로 진행된다.

전시는 철도박물관 홈페이지와 한국철도 유튜브에서 관람할 수 있다. 특히 한국철도는 관람객을 위해 설탕공예 체험키트(꾸러미) 등 기념품을 증정하는 참여 이벤트도 진행한다.

신청자 중 100명을 추첨해 당첨자에게 설탕공예 체험키트를 발송하고 철도박물관에서 찍은 가족사진과 사연을 제출한 100명에게 사진을 넣어 만든 머그컵을 선물하는 게 이벤트의 주된 내용이다.

이벤트 참여는 오는 21일까지 박물관 홈페이지를 통해 가능하다. 기타 자세한 내용은 홈페이지 공지사항을 참조하면 된다.

한국철도 이규영 인재개발원장은 “한국철도는 가정의 달을 맞이해 가족과 함께 안전하게 즐길 수 있는 온라인 전시와 이벤트를 준비했다”며 “관람객들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr