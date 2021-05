[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 국내 최초로 불가리 남성 매장을 명품관 웨스트 4층에 오픈했다고 2일 밝혔다.

기존 불가리 매장과는 차별화한 현대적인 디자인의 매장 공간에서 다양한 남성용 시계는 물론 성별에 구애 받지 않는 주얼리, 가방 및 액세서리 컬렉션과 다채로운 커플 아이템을 선보일 예정이다.

6월부터는 세계적인 아티스트 스티브 아오키와 협업한 ‘불가리 알루미늄 스티브 아오키 리미티드 에디션’을 갤러리아 불가리 남성 매장에서만 단독 판매할 계획이다.

