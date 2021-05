삼성물산 패션부문, 5월 한달 온·오프라인 할인 행사 진행

[아시아경제 이승진 기자] 삼성물산 패션부문은 5월 가정의 달을 맞아 3일부터 31일까지 온라인과 오프라인을 통한 고객 프로모션 행사를 진행한다.

삼성패션 멤버십 고객을 대상으로 추가 5% 할인을 받을 수 있는 쿠폰을 제공하며, 기존 멤버십 고객 뿐 아니라 신규 고객도 참여만 하면 쿠폰을 받을 수 있다.

특히 삼성물산 패션부문은 어린이날, 어버이날, 스승의날 등 다양한 행사를 앞두고 옷 차림에 고민하는 고객들을 위해 박승근 CD(크리에이티브 디렉터)의 스타일링 서비스를 제공한다.

삼성물산 패션부문이 운영하고 있는 갤럭시·로가디스 등 남성복, 구호·르베이지 등 여성복과 빈폴, 메종키츠네·아미·르메르 등 국내외 상품을 활용해 다양한 스타일링 방법을 소개한다.

한편 삼성물산 패션부문의 통합 온라인몰 SSF샵은 5월 한 달간 ‘5! Happy Weeks’ 행사를 통해 매주 특별한 이벤트를 선보인다.

3일부터 9일까지는 대상별, 금액대별 인기 선물상품을 제안하고 5% 쿠폰 혜택을 제공하는 ‘가정의 달 선물 제안’을 실시한다. 16일까지는 가족 사연을 댓글로 달면 응모자 전원에게 5% 쿠폰과 추첨을 통해 500만 코인을 제공하는 ‘마이 패밀리 스토리’와 31일까지는 30·50·100·200만원 누적 구매 시, 르메르 타코백과 콜롬보 모바일백 등 인기 상품을 경품으로 증정하는 ‘누적금액 경품 이벤트’를 진행한다.

또 10일부터 16일까지는 최대 70% 할인하는 ‘핫딜 위크’, 17일부터 23일까지는 2개 이상 구매 시 10% 추가 혜택, SSF샵 지인 추천 시 10만 코인을 증정하는 ‘투게더 위크’ 등 주차별 다양한 이벤트를 마련했다.

이귀석 영업전략담당(상무)은 “5월 가정의 달을 맞아 삼성물산 패션부문을 찾아주고, 아낌없는 지지를 해주신 고객들을 위해 다양한 프로모션을 기획했다”라며 “때와 장소에 맞는 옷차림을 알아가는 재미와 함께 할인 등 혜택까지 얻을 수 있는 프로모션이 되길 바란다” 라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr