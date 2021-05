세븐일레븐, 홈쿡족 증가에 조미료 매출↑…할인행사 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 사태 이후 집에서 직접 음식을 해먹는 ‘홈쿡족’이 늘어나면서 편의점에서 조미료 매출이 늘고 있다.

2일 세븐일레븐에 따르면 올해 1월부터 4월까지 주택가 상권 매출을 분석한 결과 조미료 매출이 지난해 같은 기간보다 평균 25% 늘었다. 카테고리별로 보면 소금, 다시다 등 분말 조미료가 18.5% 늘었고, 고추장·된장 등 장류가 22.3%, 마요네즈·케찹 등 소스류는 매출이 21.5% 증가했다. 이외에도 식용유(33.2%), 밀가루 부침가루 등 분말가루(24.9%) 매출도 늘었다.

세븐일레븐은 조미료 카테고리가 지속적으로 성장하고 있는 만큼 관련 신제품 16종을 출시하며 판매 품목을 다양화한다. 또한 이달 양념, 소스류 총 10종에 대해 증정(2+1) 및 할인 행사를 진행한다.

세븐일레븐 관계자는 “코로나19로 근거리 쇼핑 트렌드가 형성됨에 따라 대형마트에서 주로 구매하던 식재료들을 슬세권인 편의점에서 구매하는 소비자들이 크게 늘어나고 있다”며 “조미료 카테고리 매출이 계속 늘어나는 만큼 합리적인 가격대의 다양한 상품을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

