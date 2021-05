"판매 수수료 0%" 롯데온, 신규 입점 셀러 대상 프로모션

판매 수수료 0%, 광고 지원금 30만원 지급

쿠폰 할인 금액 50% 지원 등 혜택 제공

타임딜 행사장 상단, 매일 신규 셀러 상품 3개 노출

상반기 내 상품 등록 및 관리 시스템 '스토어센터' 개선 예정

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온은 우수 셀러 확보를 위해 오는 7월31일까지 신규 입점하는 셀러에게 판매 수수료 0%를 포함한 파격적인 혜택을 제공한다고 2일 밝혔다. 롯데온은 이번 프로모션을 통해 매월 3000개 이상의 셀러가 새롭게 입점하는 것을 목표로 하고 있다. 동시에 신규 셀러들이 상품 인지도를 높이고 매출을 활성화해 롯데온과 함께 성장하기를 기대하고 있다.

롯데온은 이번 프로모션 기간 신규로 입점하는 셀러에게 입점일로부터 3개월간 판매수수료를 면제해준다. 롯데온에서 사용할 수 있는 광고비 '셀러머니' 30만원도 지원한다. 광고를 처음 진행해보는 셀러를 위해 롯데온과 제휴를 맺은 8개 공식대행사가 도움을 줄 예정이다. 셀러가 10% 할인 쿠폰을 발급할 경우 롯데온이 쿠폰 할인 금액의 50%를 지원해준다.

롯데온에서 일 매출 1억원을 달성할 수 있는 타임딜 행사에 참여할 기회도 제공한다. 셀러가 상품 구성과 가격을 정해 신청할 수 있으며 롯데온은 신규 셀러 상품 중 경쟁력 있는 상품을 선정해 매일 3개씩 노출할 예정이다.

매월 말 지난 90일간의 실적을 바탕으로 우수 셀러를 선정해 최대 200만원의 셀러머니를 추가로 지급하며 우수 셀러 상품은 메인 페이지 노출을 비롯해 롯데온 내부에 집중적으로 노출될 수 있도록 특별히 관리할 예정이다.

한편 롯데온은 상반기 내 셀러 편의와 만족도 제고를 위한 시스템 개선을 진행할 방침이다. 롯데온은 "셀러 의견을 반영해 셀러가 사용하는 스토어센터를 개선하고 있다"며 "상품 등록 절차를 간소화하고 판매 옵션을 자유롭게 입력할 수 있는 등 다양한 기능을 추가할 예정"이라고 말했다.

김동근 롯데온 셀러지원팀장은 "롯데온은 더 많은 셀러들이 입점해 상품을 판매하고 성장할 수 있는 환경을 만들고자 이번 판매 수수료 면제와 광고 지원금, 쿠폰 지원금 등의 혜택을 마련했다"며 "행사 기간 매월 3천개 이상의 셀러가 입점하는 것을 목표로 앞으로 이들이 더 성장할 수 있도록 다양한 제도와 혜택 마련에 힘쓰겠다"고 말했다.

