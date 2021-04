[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 임원 직급체계에서 ‘전무’를 없애고 ‘부행장-상무’로 간소화하기로 했다. 수평적인 조직문화 확산과 신속한 의사결정 체계 강화를 위한 방안이다.

30일 하나은행에 따르면 다음달부터 새로운 직급체계가 도입될 예정이다. 이번 직급체계 개편은 작년 12월말 은행에서 팀) 중심 조직체계 개편을 통해 의사결정 단계를 간소화하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 한 것의 연장선상이다.

앞서 하나은행은 '3S'(Simple, Speed, Smart)라는 3대 조직혁신 원칙을 기반으로 일하는 방식의 근본적인 변화를 추진하고자 팀 중심 조직체계로의 조직개편을 실시한 바 있다. 이에따라 의사결정 단계를 '팀 리더-임원-CEO'로 간소화했다.

기존의 전무는 부행장으로 호칭이 변경될 예정이다.

