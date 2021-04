'부·울·경 광역특별연합 합동추진단' 설치

광역특별연합 설치 준비 과제, 3개 시도 공동 이행

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 부산, 울산, 경남은 광역지방자치단체 간 초광역 협력사업을 추진하는 특별지자체인 '부·울·경 광역 특별연합' 설치를 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

지난 4월 부산시장 보궐선거 이후 자치단체장 간 부·울·경 메가시티 조성에 협력하기로 함에 따라 광역 특별연합 설치가 본격 추진된다.

우선 부·울·경이 공동으로 광역 특별연합 설치를 준비하는 '부·울·경 광역 특별연합 합동추진단'을 구성·운영한다.

합동추진단은 광역 특별연합 사무 발굴, 규약 제정 등 광역 특별연합 설치에 필요한 법적·제도적 과제를 준비하게 된다.

내달 초 개최하는 울산에서 광역 특별연합 합동추진단 설치에 관한 회의에서 합동추진단 구성과 운영 전반을 실무적으로 논의할 예정이다.

특히 합동추진단 부단장 임명, 사무소 위치 등 쟁점 사항은 그동안 부·울·경 시도 간 논의한 결과를 기반으로 합리적으로 결정될 것으로 판단된다.

합동추진단은 오는 상반기 출범을 목표로 광역 특별연합 의회 구성과 집행 기관의 장 선출, 의회와 집행기관의 규모 등 조직 구성과 광역 특별연합 사무 선정, 사무소 위치 등 다양한 과제를 이행하게 된다. 광역 특별연합 출범은 내년 상반기를 목표로 한다.

한편 경남도는 지난 2월부터 '부·울·경 광역 특별연합' 설치를 위한 경남지원단 회의를 매월 개최해 연합사무와 협력 사무를 발굴하고 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr