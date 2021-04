목포해양대학교, ㈜한국메이드와 산학협력 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 ㈜한국메이드(대표이사 최종근)와 조선 기술 공유를 위한 산학협력 협약을 지난 28일 11시 대학본부 2층 회의실에서 체결했다고 30일 밝혔다.

코로나19 방역 수칙을 준수하며 진행된 이번 협약은 지역 업체와의 협력을 통해 해양 분야 네트워크를 구축하고 전문 인력을 양성해 취업까지 연계 하기 위해 체결됐다.

금일 체결된 협약 주요 사항은 교수와 학생들의 현장 견학과 참여를 통한 산학협력 모델 구축, 지역사회 연계 맞춤형 인재 육성 및 실습 지원, 취업 활성화 협력, 조선 기술에 대한 정보 교환 등이다.

이번 협약을 통해 양 기관은 조선 기술을 공유하고 교육 자원을 공동 활용해 조선 분야 전문 인재 양성을 위한 인프라를 구축할 계획이다.

박성현 목포해양대학교 총장은 “충무공탄신일을 맞아 진행된 이번 협약으로 지역 조선·해양산업의 활성화와 현장 중심의 조선·해양 인력 양성을 위한 교육기관으로 도약하겠다”고 전했다.

