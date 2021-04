코스피 등락 반복…“5월도 기대와 우려 섞일 것”

이날 장중 3179대까지 올랐지만 하락 전환

코스닥도 혼조세

[아시아경제 공병선 기자] 개인의 매수세와 기관의 매도세가 엎치락뒤치락하면서 코스피가 혼조세를 보이고 있다. 오는 5월에도 기대와 우려가 뒤섞인 흐름을 보일 것으로 관측된다.

30일 오전 10시46분 기준 코스피는 0.45%(14.17포인트) 하락한 3159.90을 기록했다. 오전 9시28분 3179.43까지 오르기도 했지만 하락 전환됐다.

하락한 업종이 다수다. 건설업의 하락폭은 -3.28%로 가장 컸다. 이어 철강금속(-2.20%), 비금속광물(-1.44%), 통신업(-1.38%), 화학(-1.27%) 등 순으로 떨어졌다. 증권(2.50%), 은행(1.90%), 운수창고(1.00%), 금융업(0.98%), 섬유의복(0.37%) 등은 상승했다.

시가총액 상위 10개 종목 대부분이 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 929,000 전일대비 22,000 등락률 -2.31% 거래량 287,024 전일가 951,000 2021.04.30 11:30 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔-롯데렌탈, 전기차 'BaaS' 사업 손 잡는다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 close 의 하락폭은 -3.36%로 가장 컸다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 4,000 등락률 -3.42% 거래량 2,541,699 전일가 117,000 2021.04.30 11:30 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세“반도체” 관련주 물리셨나요? “히든종목” 입수했습니다 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회 close (-2.99%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 5,500 등락률 -2.53% 거래량 558,806 전일가 217,500 2021.04.30 11:30 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세기아, 전기차 EV6 일부 모델에 국산 타이어 단다아이오닉5, 英 탑기어 전기차 어워드서 '베스트 디자인' 부문 수상 close (-2.53%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 656,000 전일대비 16,000 등락률 -2.38% 거래량 148,518 전일가 672,000 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회외국인·기관 순매도에 코스피 약세 close (-2.38%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 356,500 전일대비 10,000 등락률 -2.73% 거래량 400,249 전일가 366,500 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세[클릭 e종목] "네이버, 1Q 영업익 예상 밑돌았지만…광고 매출 간만에 ↑"네이버, 美웹툰 계열사 주식 2040억원에 취득 결정 close (-2.32%), POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 360,500 전일대비 12,500 등락률 -3.35% 거래량 270,922 전일가 373,000 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세[2021 미래기업포럼]포스코 "경제적 성과·사회적 가치창출 동시 추구"시총을 보면 주도주가 보인다 close (-2.28%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 2,000 등락률 -1.54% 거래량 2,195,789 전일가 130,000 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세“반도체” 관련주 물리셨나요? “히든종목” 입수했습니다SK하이닉스, 4885억원 규모 자사주 처분 결정 close (-1.92%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 332,862 전일가 268,500 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세셀트리온, 프롤리아 바이오시밀러 임상 3상 시험계획 식약처 승인美 화이자 백신 들어온다! 대량생산 ‘ㅇㅇㅇ’ 주가 고공행진! close (-0.56%) 등 순으로 떨어졌다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,693,926 전일가 81,700 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 생산·소비 '봄바람'…금리 밀어올리나(종합)“삼성전자”가 공식 인증한 단돈 3천 원대 황금주! 주가 훨훨삼성, 5월 '갤럭시 패밀리 페스타'…2개 이상 구매시 할인 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 805,000 전일대비 5,000 등락률 +0.63% 거래량 20,455 전일가 800,000 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일삼성바이오로직스 1Q 영업익 743억원…작년 대비 18.7%↑ close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 0.54%(5.36포인트) 하락한 985.33을 기록했다. 역시 오전 9시29분 995.74까지 상승했지만 하락 전환됐다.

대부분 업종이 하락했다. 종이·목재의 낙폭은 -2.93%로 가장 컸다. 이어 운송(-1.97%), 출판·매체복제(-1.86%), 의료·정밀기기(-1.60%), 컴퓨터서비스(-1.60%) 등 순이었다. 방송서비스(1.22%), 정보기기(0.84%), 통신방송서비스(0.79%), 오락·문화(0.39%), 인터넷(0.15%) 등은 올랐다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 떨어졌다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,300 전일대비 2,600 등락률 -3.14% 거래량 128,180 전일가 82,900 2021.04.30 11:30 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세[클릭 e종목]"면역항암제에 필수 옵션 '피하주사'…알테오젠의 수혜 지속 전망"주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감 close 의 하락폭은 -2.17%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 177,500 전일대비 3,600 등락률 -1.99% 거래량 100,478 전일가 181,100 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회코스피·코스닥지수 오후에도 하락세 지속 close (-1.82%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,800 전일대비 2,300 등락률 -1.69% 거래량 122,744 전일가 136,100 2021.04.30 11:30 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세코스피·코스닥지수 오후에도 하락세 지속외국인·기관 순매도에 코스피 약세 close (-1.54%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,800 전일대비 800 등락률 -1.47% 거래량 221,556 전일가 54,600 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회코스피·코스닥지수 오후에도 하락세 지속 close (-1.28%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 700 등락률 -1.23% 거래량 82,268 전일가 56,700 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회기관·외국인 순매도에 코스피·코스닥 1%대 동반 하락 close (-1.23%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 331,400 전일대비 4,400 등락률 -1.31% 거래량 13,012 전일가 335,800 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피·코스닥 1%대 동반 하락주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감 close (-0.68%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 111,200 전일대비 1,100 등락률 -0.98% 거래량 491,075 전일가 112,300 2021.04.30 11:30 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세美 화이자 백신 들어온다! 대량생산 ‘ㅇㅇㅇ’ 주가 고공행진! 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회 close (-0.62%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,900 전일대비 300 등락률 -0.90% 거래량 375,308 전일가 33,200 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감外人·기관 쌍매도에 코스피 장초반 약보합 close (-0.45%) 등 순이었다. 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 103,500 전일대비 2,900 등락률 +2.88% 거래량 375,736 전일가 100,600 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세동학개미 차익실현 vs 돌아온 외국인…코스피 3200 분투코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전" close (3.08%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 144,200 전일대비 3,200 등락률 +2.27% 거래량 138,254 전일가 141,000 2021.04.30 11:31 장중(20분지연) 관련기사 개인과 기관 엎치락뒤치락…코스피 혼조세'모바일 퍼스트' CJ온스타일, 라이브커머스 최강자 도전장주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감 close (2.70%)은 상승했다. 장 초반 스튜디오드래곤이 시총 9위에 올랐으나 다시 10위로 내려왔다.

한편 오는 5월에도 기대와 우려가 섞이면서 느린 상승세를 보일 것으로 관측된다. 1분기 실적이 발표되면서 어닝어닝 서프리아즈와 쇼크가 뒤섞여 나올 수 있다는 것이다. 김대준 한국투자증권 연구원은 “호재와 악재가 상쇄돼 코스피의 뚜렷한 방향성을 알기 어렵다”며 “실적을 발표한 기업을 보면 예상보다 나은 수치를 보이고 있어 하락보다는 상승 쪽으로 지수가 기울 것”이라고 말했다.

다른 변수는 증시에 우호적이다. 지난 28일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed)의 4월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 시장의 우려를 불식시켜 미국 증시의 불확실성이 확대되지 않았다. 김 연구원은 “제롬 파월 Fed 의장은 테이퍼링(자산매입 규모 축소)을 당분간 취하지 않겠다고 선을 그었다”며 “미국에서 금융스트레스 지수와 공포심리와 관련된 VIX지수가 하향 안정되고 있다”고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr