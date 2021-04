조영남 "두 아들이 날 아버지로 생각 안 해"…이혼은 후회 없다

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 조영남이 두 아들을 언급하며 자신에 대해 "아버지라고 생각하지 않는다"라고 말했다 .

26일 공개된 유튜브 '연예 뒤통령이진호'에서 이진호와 조영남이 배우 윤여정의 아카데미 여우조연상 수상 등에 대한 질의응답 시간을 가졌다.

영상에서 조영남은 "다 봤다. 봉준호, 윤여정을 통해 이제 우리가 문화적으로 일본, 중국을 완전히 넘어섰고 리딩 국가가 됐다는 점에서 제일 기쁘다"면서 "엄청 축하할 수밖에 없는데 대놓고 축하를 못 하는 입장이 씁쓸하다"고 말했다.

시상식에서 인상적인 부분이 있었냐는 질문에 조영남은 "인상적으로 본 게 아니라 그냥 고맙다. 애들 잘 키운 거에 대해 고맙고 그렇다"라고 답했다.

'자제분들과 오스카 수상 관련해 연락을 해보셨냐'라는 질문에 조영남은 "전혀. 걔네들은 나를 아버지로 생각하지 않는다. 뭐 그러려니 하고 살아왔다"면서 "연락을 전혀 안 했다. 내가 자격을 잃은 것"이라고 답했다.

그러면서 조용남은 과거 자녀들 등록금을 몇 번 내주긴 했다고 덧붙였다.

또 조영남은 "내가 바람피우는 바람에 남자 노릇을 못 하면서 그 친구가 고군분투해서 성공한 것"이라고 말하기도 했다.

최근 윤여정과의 이혼을 자주 언급하는 것과 관련해 조영남은 "후회를 하는 건 아니다"라고 선을 그었다.

