클리노믹스, 바이오벤처 법인 설립 위해 10억 출자

[아시아경제 이민우 기자] 클리노믹스 클리노믹스 352770 | 코스닥 증권정보 현재가 18,250 전일대비 1,300 등락률 +7.67% 거래량 15,030,733 전일가 16,950 2021.04.29 15:19 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株! 딱! 말씀드립니다오늘이 마지막 날! SK바이오사이언스 뛰어넘을 역대급 대어!큰손 外인들이 담은 “러시아 백신” 저평가 바닥주! 최대 수혜 close 는 바이오벤처기업 제로믹스 설립을 위해 10억원을 현금 출자했다고 29일 공시했다. 이로써 클리노믹스는 제로믹스의 지분 50%를 확보하게 된다.

클리노믹스 측은 "항암 신약 개발 및 약물 재창출 사업을 위한 벤처기업을 설립한 것"이라며 "신규 사업 진출 시너지 창출 및 경영참여 목적"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr