[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 청렴 콘텐츠 공모전을 개최한다.

경기교육청은 다음 달 3일부터 31일까지 교육공동체의 청렴 인식을 높이고 청렴문화 확산을 위해 청렴 콘텐츠 공모전을 개최한다고 29일 밝혔다.

공모 분야는 시, 포스터, 캘리그라피, 영상물 등 4개 분야다.

우수 작품은 각종 청렴교육 교육자료로 활용된다.

박상열 경기교육청 반부패청렴담당관은 "청렴은 교육의 기본가치로서 모든 공직자가 마땅히 지녀야 할 덕목으로, 이번 공모전을 계기로 학생과 학부모, 일반 시민들도 청렴에 대한 가치를 다시 한번 되새기는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

