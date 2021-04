[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 자가격리자의 확진 사례가 잇따르고 있다.

28일 광주광역시에 따르면 이날 오후 2명이 추가 확진돼 2400·2401번으로 분류됐다.

2400번은 지난 26일 확진된 2382번의 가족으로 자가격리 중 증상이 나타났다.

2401번은 이개호 국회의원 수행비서인 전남 989번이 다녀간 유흥주점 종사자로 자가격리 해제 전 검사에서 확진 판정을 받았다. 담양지인모임 관련으로 분류됐다.

이로써 광주에선 담양지인모임과 관련된 확진자는 49명으로 늘었다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr