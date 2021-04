농식품부 장관 양재화훼공판장 찾아 "화훼농가 어려움 챙긴다"

소관별 방역 '장관책임제' 농식품부 특별 현장점검

[세종=아시아경제 문채석 기자] 김현수 농림축산식품부 장관이 28일 양재화훼공판장을 방문해 코로나19 방역상황을 점검하고 방역관리를 철저히 해달라는 메시지를 전했다.

소관별 방역 '장관 책임제'에 따라 농식품부 소관 분야의 특별방역 현장점검에 나선 것이다. 김 장관은 "양재화훼공판장은 다수 인원이 방문하는 다중이용시설인 만큼 방역관리에 각별한 노력이 필요하다"며 '특히 밀집·밀폐·밀접 등 소위 3밀 공간에 대한 방역환경 및 수칙 준수 여부를 꼼꼼히 점검하고 미비점을 즉시 보완해달라"고 당부했다.

경매장과 화훼산업 관계자들에게마스크 착용, 발열 체크, 소독 등 개인과 시설의 철저한 방역관리도 재차 당부했다. 김 장관은 "최근 화훼 소비회복에도 화훼농가와 소매상인들의 어려움이 완전히 해소되지 않았다"며 "현장의 애로사항이나 그간 우리 부에서 추진한 지원방안 이외에 필요한 사항 등을 세심하게 챙겨달라"고 덧붙였다.

